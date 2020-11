Cei: rinviata “a data da destinarsi” l’assemblea dei vescovi

Il Consiglio permanente della Cei ha deciso di rinviare “a data da destinarsi” la prossima Assemblea generale dei vescovi italiani, “promuovendo altre forme di consultazione e di collegialità da vivere con le Conferenze episcopali regionali e il Consiglio episcopale permanente”. È quanto si legge nel comunicato finale della sessione straordinaria dei lavori, svoltasi ieri in videoconferenza e caratterizzata da “un clima di fraterna condivisione”, sotto la guida di mons. Mario Meini, vescovo di Fiesole e vicepresidente della Cei. In apertura dei lavori un aggiornamento sullo stato di salute del cardinale presidente Gualtiero Bassetti, ammalato di Covid-19 e ricoverato dallo scorso 31 ottobre presso l’Ospedale “Santa Maria della Misericordia” di Perugia. A lui “la vicinanza, l’affetto e la preghiera dei vescovi, insieme alla gratitudine per i medici, gli operatori sanitari e quanti si prendono cura dei sofferenti”. “Un pensiero” anche per mons. Mario Delpini, arcivescovo di Milano, membro del Consiglio episcopale permanente, anch’egli ammalato, asintomatico, che ha preso parte alla riunione. Principale obiettivo dell’incontro – si legge nel comunicato finale – è stato proprio “un confronto sull’Assemblea generale, in programma a Roma dal 16 al 19 novembre 2020, un momento importante per la vita della Chiesa in Italia, già rimandato nello scorso maggio e teso ad avviare un processo di essenzializzazione: partendo dall’ascolto di questo tempo segnato dalla prova, riscoprire il primato dell’evangelizzazione e le forme della testimonianza cristiana”. È stata approvata, infine, una comunicazione in materia giuridico-amministrativa.