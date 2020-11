Diocesi: Matera, più di cento famiglie aiutate dalla Caritas in un progetto di contrasto alla povertà educativa

È intitolato a don Lorenzo Milani il Fondo per il contrasto alla povertà educativa con cui la Caritas diocesana di Matera-Irsina ha destinato 37.050 euro a 103 famiglie in difficoltà anche per la crisi economica legata all’emergenza Covid. “I bisogni legati all’istruzione, emersi come impellenti nel corso di questo tempo fragile e sospeso, ci hanno interrogato – spiegano dalla Caritas diocesana di Matera –. Consapevoli del nostro mandato educativo nella Chiesa e nella comunità civile, abbiamo voluto rispondere attraverso l’istituzione del fondo”. Oltre 35mila euro sono stati utilizzati per l’acquisto di 85 computer e 14 tablet, mentre i restanti fondi sono stati impiegati per comprare materiale didattico e fornire connessioni Internet. Il Fondo, tra l’altro, è stato più che raddoppiato in corso d’opera, perché, di fronte agli impellenti bisogni della comunità, si è passati da 17mila inizialmente stanziati ai 37mila euro finali. “Ci rendiamo conto che è stata una piccola goccia nel mare dei tanti bisogni che la pandemia ha acuito, solo una piccola goccia. Ma è proprio meditando sulle piccole gocce che si può scoprire il segreto del mare. Vogliamo condividere il frutto che questa piccola goccia ha prodotto e vogliamo accompagnare tutti alla scoperta del segreto di questo bellissimo mare che è la Caritas”, concludono.