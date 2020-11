Diocesi: Matera, morto il priore del santuario di Picciano p. Raimondo Schiraldi

Morto, nella notte, padre Raimondo Schiraldi, priore della Comunità Benedettina Olivetana del santuario di Maria Ss. di Picciano. Lo annuncia l’arcivescovo di Matera-Irsina, mons. Antonio Giuseppe Caiazzo.

Il religioso, nato il 5 marzo 1945 a Palo del Colle, era stato ordinato presbitero l’11 luglio 1971. Da molti anni priore, era stato anche parroco della parrocchia annessa al Santuario fino a qualche mese fa, quando è stato sostituito da padre Benedetto Maria Triunfo.

L’arcidiocesi lo ricorda come un “uomo di preghiera e innamorato del suo essere prete”. “Padre Raimondo è stato sempre attento, disponibile e premuroso verso tutti. Ha servito la sua Comunità fino all’ultimo istante, soprattutto in questo tempo durante il quale il santuario è chiuso a causa dei contagi Covid-19”.

La celebrazione esequiale con la messa si terrà nel santuario della Madonna di Picciano in forma strettamente privata. Subito dopo il corpo sarà tumulato nel piccolo cimitero del santuario.