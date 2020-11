Solidarietà: Medici con l’Africa Cuamm, sabato su Tv2000 “Un abbraccio lungo 70 anni”, edizione speciale del Meeting annuale

Settant’anni anni sono una tappa importante nella vita di una persona, ancor più di una Ong, come Medici con l’Africa Cuamm, che dal 1950 si adopera per la tutela e la promozione della salute delle popolazioni africane. Settant’anni di impegno e lavoro a fianco dei più poveri in Africa, con oltre 2.000 operatori italiani inviati, in 43 Paesi di intervento, facendo la scelta di “partire” e mettersi a servizio dell’altro. Una storia che ha radici profonde e ha molto da insegnare anche oggi, qui in Italia, per affrontare questa terribile pandemia.

In questo periodo particolare dove non è possibile realizzare eventi in presenza, doppio appuntamento su Tv2000 (canale 28, 157 Sky) con la diretta dell’Annual Meeting del Cuamm e un documentario che ripercorre radici, motivazioni e storie dell’Ong.

Sabato 7 novembre, a partire dalla 10.20, l’emittente della Cei ospita “Un abbraccio lungo 70 anni”, edizione speciale dell’Annual meeting del Cuamm: un evento in diretta dagli studi della tv a Roma, con ospiti in presenza e in collegamento, per portare l’attenzione sull’Africa e su questo continente così spesso umiliato e dimenticato, ma anche per raccontare una storia che dura da 70 anni e continua ad appassionare tanti italiani, medici e non, che sono partiti con Medici con l’Africa Cuamm. Piero Badaloni condurrà lo spettatore in un viaggio tra passato e presente, tra ricordi, sogni e speranza verso un futuro da costruire insieme. In chiusura, in esclusiva, uno speciale messaggio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, consegnato a una delegazione del Cuamm ricevuta lo scorso 13 ottobre.

Domenica 8 novembre, alle ore 23, va in onda “L’ultimo miglio – 70 anni del Cuamm in Africa” il documentario di Tg2000 curato dalla giornalista Caterina Dall’Olio.