Forze Armate: Fico, “cruciale il loro ruolo in un periodo di emergenza come quello che il Paese sta attraversando”

“Ogni giorno gli uomini e le donne delle Forze Armate lavorano al servizio della comunità, garantendone la sicurezza e tutelando i valori di legalità e giustizia. Il ruolo di Esercito, Marina, Aeronautica, Arma dei Carabinieri è stato ed è cruciale in un periodo di emergenza come quello che il Paese sta attraversando”. Lo ha dichiarato il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, in occasione del Giorno dell’Unità nazionale e delle Forze Armate che si celebra oggi, 4 novembre.

“Le Forze Armate rappresentano infatti un punto di riferimento per i cittadini e un presidio di efficienza”, ha proseguito la terza carica dello Stato: “In questa fase delicata e complessa hanno sostenuto la comunità mettendo a disposizione tutte le risorse e le professionalità disponibili: medici ed infermieri militari, allestimento di ospedali da campo, voli sanitari di emergenza, attività di sanificazione attraverso reparti specializzati e azione di supporto alle Forze dell’ordine in attività di Pubblica sicurezza”. “Siamo grati agli uomini e alle donne che prestano servizio nelle Forze Armate per il loro costante e prezioso contributo”, ha concluso Fico, sottolineando che “la Giornata dell’Unità nazionale che celebriamo oggi è l’ulteriore occasione per esprimere il sincero ringraziamento da parte del Paese per il loro impegno e la loro dedizione”.