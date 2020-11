Card. Bassetti: Fisc, “vicinanza nella preghiera”. Affida alla Madonna delle Grazie la sua guarigione e quella dei vescovi ricoverati per Covid-19

La Federazione italiana dei settimanali cattolici (Fisc) esprime “la propria vicinanza nella preghiera” al card. Gualtiero Bassetti, presidente della Conferenza episcopale italiana, ricoverato a causa del Covid-19 presso l’ospedale di Perugia. “Ricordando le diverse occasioni in cui il cardinale ha incontrato in questi anni la grande famiglia della Federazione – si legge nella nota del presidente della Fisc, Mauro Ungaro -, affida la sua guarigione e quella degli altri pastori delle Chiese locali che in questo momento sono colpiti dal Covid-19, alla Madonna delle Grazie, protettrice della città e dell’Arcidiocesi di Perugia”.