Coronavirus Covid-19: Auser, continuano sui territori le attività in aiuto degli anziani soli

È online al link www.auser.it/auser-non-si-ferma la sezione dedicata alle attività sui territori che Auser continua a svolgere nonostante le restrizioni per contenere l’epidemia di Coronavirus, grazie allo straordinario impegno dei volontari. Le sedi associative sono aperte e i volontari stanno garantendo servizi importanti quali la compagnia telefonica agli anziani soli, consegna a casa di spesa e farmaci, trasporto sociale, servizi di volontariato civico. “Auser non si ferma vuol dire il prezioso apporto dei giovani, corsi e conferenze on line avviati dai circoli culturali e tanto altro ancora”, spiega l’associazione. La pagina, in continuo aggiornamento, vuole raccontare la capacità di risposta e di resilienza dell’Associazione in questa difficile fase, attraverso la voce dei volontari, le loro storie, il loro impegno a favore degli anziani soli e per la comunità. Le notizie verranno inoltre rilanciate sulle pagine social dell’associazione.