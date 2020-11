Coronavirus Covid-19: Zampa (sottosegr. Salute), “certa che Lombardia fornisca dispositivi di protezione individuale ma lo comunichi ai propri medici”

“Voglio rassicurare l’assessore Gallera: non parte da me il dubbio circa il fatto che la regione Lombardia fornisca un adeguato quantitativo di dispositivi di protezione individuale a medici e pediatri di famiglia. Mi pare tuttavia necessario che la stessa regione Lombardia lo comunichi ai propri medici di base, visto che è da una di loro che è arrivata l’accusa di non avere avuto quanto necessario a metterli in sicurezza per effettuare tamponi. Quanto affermato è facilmente verificabile riascoltando la puntata della trasmissione ‘L’Aria che tira’, alla quale oggi ho preso parte”. Lo dichiara in una nota la sottosegretaria di Stato alla Salute Sandra Zampa.