Raffaello: Vicariato di Roma, un documentario a 500 anni dalla morte

Il Pantheon, Santa Maria della pace, Santa Maria del Popolo, i Musei vaticani, Sant’Eligio degli Orefici e Villa Farnesina, oggi sede dell’Accademia dei Lincei. Queste le tappe dell’itinerario artistico oggetto del video “Raffaello, Roma e l’ideale del Rinascimento”. Il documentario è disponibile sul canale Youtube dell’Ufficio diocesano per la cultura e l’università, che lo ha curato insieme all’Ufficio per la pastorale del tempo libero, del turismo e dello sport del Vicariato di Roma, in occasione dell’anniversario dei 500 anni dalla morte dell’artista urbinate. “Ad aprire le porte di questi luoghi al visitatore virtuale – si legge in una nota – mons. Andrea Lonardo, direttore dell’Ufficio per la cultura e università, narratore e guida tra i vicoli, le chiese e i palazzi della città eterna insieme a ospiti del calibro di Barbara Jatta, direttore dei Musei vaticani, Alessandro Zuccari, ordinario di Storia dell’arte moderna alla Sapienza, Antonio Sgamelotti, professore emerito dell’Università di Perugia, e Aldo Vitali, console camerlengo dell’Università e Nobil Collegio degli orefici, gioiellieri e argentieri”.