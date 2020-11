Comunicazione: WeCa, online il quarto tutorial dedicato a Pinterest

“Pinterest. Cos’è e come funziona?” è il titolo del tutorial WeCa in onda dalla mattinata di oggi, mercoledì 4 novembre, sul sito www.webcattolici.it, su Youtube e sulla pagina Facebook. Il tutorial, introdotto dal presidente WeCa, Fabio Bolzetta, e condotto da Alessandra Carenzio, rivela uno strumento “prezioso ma relativamente poco conosciuto” dagli internauti: si tratta di Pinterest, un social network nato nel 2010 per la condivisione di fotografie e che oggi è utilizzato per la condivisione di immagini, contenuti visuali collegati ad articoli che vengono da siti, blog, e rimandi a canali di e-commerce.

I tutorial WeCa sono una proposta dell’Associazione WebCattolici Italiani (WeCa) in sinergia con l’Ufficio nazionale per le Comunicazioni sociali della Cei e il Centro di ricerca sull’educazione ai media all’informazione e alla tecnologia (Cremit) dell’Università Cattolica di Milano. Oltre alla diffusione tramite i social network e sul sito di WeCa, i tutorial vengono trasmessi sulle televisioni del circuito CoralloSat, sono in podcast su Spotify e sulla skill WeCa sui dispositivi Alexa. A breve, in collaborazione con “Umbria Radio – InBlu” partirà la trasmissione “Linka!”, condotta da Sonia Montegiove e Andrea Canton, sui temi dei tutorial. La novità principale di questa terza stagione dei tutorial WeCa è la collaborazione con la Pontificia Academia Mariana Internationalis (Pami): l’ultimo tutorial di ogni mese sarà dedicato alla figura di Maria in rapporto al mondo della comunicazione.