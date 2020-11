Coronavirus Covid-19: Viminale, ieri controllate 69.490 persone. 385 sanzionate, 21 denunciate per violazione della quarantena

Secondo i dati forniti dal Viminale, nella giornata di ieri, 3 novembre, nelle attività di polizia eseguite per verificare il rispetto delle disposizioni varate per il contenimento del contagio da coronavirus Covid-19 sono state controllate in tutta Italia 69.490 persone. Le persone sanzionate in via amministrativa sono state 385; 21 le persone denunciate per allontanamento dall’abitazione in violazione dell’obbligo di quarantena per positività al virus.

Inoltre sono stati 12.010 gli esercizi commerciali verificati. Nella giornata di ieri sono stati 46 quelli sanzionati; 7 i provvedimenti di chiusura delle attività.