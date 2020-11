Papa Francesco: udienza, “inasprimento” del terrorismo in Europa. Attentati “cercano di compromettere con la violenza e l’odio la collaborazione fraterna tra le religioni”

“Deprecabili eventi che cercano di compromettere con la violenza e l’odio la collaborazione fraterna tra le religioni”. Così il Papa ha definito i recenti attentati a Nizza e a Vienna, segno dell'”inasprimento” del terrorismo in Europa. “In questi giorni in cui preghiamo per i defunti – ha detto a braccio il Santo Padre prima dei saluti ai fedeli di lingua italiana che come di consueto concludono l’appuntamento del mercoledì con i fedeli, tornato oggi in diretta streaming dalla biblioteca del Palazzo apostolico – preghiamo per le vittime inermi del terrorismo, il cui inasprimento si sta diffondendo in Europa”. Gli attentati a Nizza e a Vienna, ha proseguito il Papa, “hanno provocato sgomento e riprovazione nella popolazione e in quanti hanno a cuore la pace e il dialogo tra i popoli”. Di qui la “vicinanza alle vittime e alle famiglie e a tutti coloro che soffrono a causa di deprecabili eventi che cercano di compromettere con la violenza e l’odio la collaborazione fraterna tra le religioni”.