Fame: Fao, domani il lancio della “Food coalition”. Alleanza mondiale contro effetti pandemia

Un’alleanza mondiale volontaria per aiutare i Paesi a far fronte agli effetti della pandemia da Covid-19 sui rispettivi sistemi alimentari e settori agricoli. Si tratta della “Food coalition”, che sarà presentata domani, 5 novembre, alle ore 12.30, in diretta via webcast. È il frutto di una proposta del governo italiano ed è guidata dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (Fao). Parteciperanno all’evento virtuale il direttore generale della Fao Qu Dongyu, il presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte, la vice primo ministro dei Paesi Bassi Carola Schouten, oltre a vari ministri dell’agricoltura e delegati. Tawakkol Karman, Premio Nobel per la pace 2011, terrà il discorso principale, seguito da un intervento di Muhammad Yunus, Premio Nobel per la pace 2006. La “Food coalition”, spiega una nota della Fao, “attiverà e mobiliterà risorse ed esperienza tecnica per dar vita a un’azione globale unificata in risposta alla pandemia da Covid-19, allo scopo di riportare i Paesi sulla strada giusta per il raggiungimento dell’Obiettivo di sviluppo sostenibile #2, l’eliminazione della fame entro il 2030”. È un’iniziativa complementare al Programma globale di risposta e ripresa dall’emergenza Covid-19 e all’iniziativa “Mano nella mano” della Fao, di cui sosterrà l’attuazione. Ad oggi, hanno espresso sostegno all’iniziativa oltre 30 Paesi, tra cui molti membri del G20, di cui l’Italia assumerà la presidenza nel 2021.