Sport e salute: Roma, accordo fra Ateneo Foro Italico e Campus Biomedico per nuovi percorsi formativi

Scienza, ricerca, approfondimento didattico e soprattutto comune visione del futuro: con queste basi alla presenza delle autorità accademiche, oggi è stato firmato l’accordo quadro tra Università “Foro Italico” e Università Campus Biomedico di Roma.

Punto cardine di questa condivisione le metodologie e gli strumenti da sviluppare in ambiti di rispettivo interesse quali la medicina e le scienze dello sport. Una direzione cha ha già visto procedere i due Atenei fianco a fianco, come dimostra la consolidata collaborazione tra l’Unità di medicina dello sport dell’Ateneo del Foro Italico diretta da Fabio Pigozzi e la Unità operativa complessa di ortopedia e traumatologia del Policlinico universitario Campus Biomedico diretta da Rocco Papalia.

Sette le linee di indirizzo comuni: il ruolo dell’esercizio fisico nelle patologie muscolo-scheletriche; la riabilitazione dello sportivo e la rieducazione al gesto atletico; il ruolo attività fisica nel pre e post-intervento ortopedico di sostituzione protesica e la sua efficacia nel migliorarne gli outcome funzionali; il ruolo dell’attività fisica preventiva e adattata nella prevenzione e trattamento delle patologie ortopediche dell’anziano (osteoartrosi, osteoporosi); gli effetti dell’esercizio fisico nell’anziano; i potenziali indicatori bio-umorali degli effetti dell’esercizio fisico sullo stato di salute; l’esercizio fisico e i livelli di stress ossidativo.

Allo stato attuale sono sviluppati progetti di ricerca in collaborazione con il Cardio center del Campus Biomedico; vengono prodotte pubblicazioni congiunte su riviste scientifiche internazionali in ambito ortopedico; sul piano della didattica è stato organizzato un master universitario di I livello in fisioterapia dello sport.