Comunicazione: Corrado (Cei), in corso la formazione per i nuovi direttori diocesani. “Impegno concreto che supera la frammentarietà”

“Condividere, collaborare, informare, raccontare, ascoltare, accompagnare. Sono tante e diverse le sfumature dei tasselli che compongono il grande puzzle della comunicazione”. Lo scrive il direttore dell’Ufficio nazionale per le Comunicazioni sociali della Cei, Vincenzo Corrado, nella newsletter di oggi, in cui ricorda il percorso di formazione per i nuovi direttori diocesani, che si concluderà lunedì 9 novembre. “Le varie tessere testimoniano un impegno concreto che supera la frammentarietà e cerca di fare sintesi. Con uno stile adeguato, con la sollecitudine del cuore, con i giusti tempi del silenzio, con la ricchezza e la profondità della parola”. Condizioni che Corrado ritrova nel percorso aperto dal Direttorio: “La comunicazione è luogo dove apprendere i criteri della comunione e della condivisione, che sono sempre il frutto di un ascolto attento e rispettoso e di un’adesione alla verità sull’uomo e sul suo destino”.