Ue: calendario del Consiglio. In settimana summit dei 27 leader su Brexit, clima e Africa. Ma il Covid incombe anche sulla politica europea

In una settimana europea che sarà ulteriormente segnata dall’avanzare dei contagi da Covid-19, il Consiglio dei ministri Ue mostra un calendario particolarmente intenso. Oggi il Consiglio “Affari esteri” procederà a uno scambio di opinioni sulla Russia e sulle relazioni dell’Ue con l’America Latina e la regione dei Caraibi e sarà informato sulle questioni di attualità. Domani, 13 ottobre, si terrà il Consiglio “Affari generali”. I ministri faranno il punto sui negoziati Ue-Regno Unito e discuteranno le conclusioni del Consiglio europeo per la riunione del 15 e 16 ottobre. Sempre domani videoconferenza dei ministri dell’occupazione, degli affari sociali e delle pari opportunità. Il 15 e 16 ottobre si riuniranno invece i capi di Stato e di governo per il Consiglio europeo. All’ordine del giorno figurano le relazioni con il Regno Unito, i cambiamenti climatici e le relazioni con l’Africa. Ma sin da ora appare evidente per l’emergenza sanitaria approderà al summit. Il 19 e 20 ottobre è invece previsto il Consiglio “Agricoltura e pesca”.