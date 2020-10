Papa Francesco: nomina Maryanne Wolf membro ordinario della Pontificia Accademia delle Scienze

Il Papa ha nominato membro ordinario della Pontificia Accademia delle Scienze Maryanne Wolf, professoressa di neuroscienze all’University of California (Stati Uniti d’America). La prof.ssa Maryanne Wolf è nata il 25 ottobre 1947 a South Bend, Indiana (Stati Uniti d’America). Ha conseguito la laurea in letteratura inglese al St. Mary’s College, Notre Dame (1969); il master alla Northwestern University (1970) e il dottorato di ricerca alla Harvard University (1979), nel Dipartimento Human Development and Psycology in the Graduate School of Education. Ha insegnato alla Tufts University di Boston. Attualmente dirige il Center for Dyslexia, Divers Learners and Social Justice dell’Università di California a Los Angeles. È Presidential fellow della Chapman University e Membro del Board del Center for Advanced Study in the Behavioral Sciences, dell’Università di Stanford. Si occupa in particolare del rapporto tra neuroscienze e istruzione; tematica che ha sviluppato nelle sue numerose pubblicazioni scientifiche.