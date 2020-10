Diocesi: Casale Monferrato, stasera l’assemblea ecclesiale. Mons. Sacchi, “metterci in ascolto di ciò che lo Spirito dice alla nostra Chiesa”

Sarà la cattedrale di Sant’Evasio, a Casale Monferrato, ad ospitare questa sera la prima serata dell’assemblea diocesana. I lavori, con inizio alle 20.30, saranno guidati da suor Katia Roncalli, che aveva già condotto momenti analoghi nello scorso anno pastorale. “Come già annunciato nella mia lettera per l’inizio dell’anno pastorale, riprendiamo il nostro cammino di discernimento pastorale ed ecclesiale interrotto a febbraio a causa della pandemia”, ha scritto il vescovo diocesano, mons. Gianni Sacchi, nell’invito rivolto a sacerdoti e fedeli. “Nonostante la precarietà e l’incertezza del periodo che stiamo vivendo, vi esorto ad essere presenti per vivere insieme questa prima assemblea diocesana, che ci aiuterà a riassumere il percorso fatto finora e a metterci in ascolto di ciò che lo Spirito dice alla nostra Chiesa diocesana”, ha concluso il vescovo.