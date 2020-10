C6: Bruni, domani “incontro on line” tra i cardinali per “discutere di come continuare le riunioni con la crisi sanitaria in atto”

Domani pomeriggio si terrà “un incontro, più che una sessione” del C6, il Consiglio di cardinali che affianca Papa Francesco nella sua opera di riforma della Curia Romana. Lo ha dichiarato, in risposta alle domande dei giornalisti, il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni. L’incontro confermato nel pomeriggio di domani – ha proseguito il portavoce vaticano – si terrà on line “per ovvi motivi vista la situazione, anche per discutere di come continuare le riunioni con la crisi sanitaria in atto”. È la prima volta che i porporati si riuniscono con il Santo Padre “on line” e non in presenza, da quando il Consiglio è stato istituito.