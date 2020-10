Editoria religiosa: “Ascoltare, Leggere, Crescere”, ultime presentazioni librarie. Prosegue messa in onda tv degli eventi in video conferenza

Ultimi eventi in presenza a Pordenone per l’edizione speciale di “Ascoltare, leggere, crescere”, quattordicesmo anno della rassegna di incontri con l’editoria religiosa. Mercoledì 14 ottobre, alle 20.30 nella parrocchia di Borgomeduna, Adriana Valerio, docente di Storia del cristianesimo e delle Chiese all’Università Federico II di Napoli, presenterà il suo libro “Maria Maddalena. Equivoci, Storie, Rappresentazioni” (ed. Il Mulino), che presenterà anche il giorno seguente alle 16.30 nel duomo di Portogruaro. Giovedì 15, alle 20.30, nel duomo di Spilimbergo, Silvia Meroni, consacrata nelle ausiliarie diocesane di Milano, docente nei licei e cultore della materia teologica all’università, presenterà al pubblico il volume “Carlo Maria Martini e gli Anni di Piombo” (ed. Ancora). Sempre giovedì , alle 20.30 nella chiesa dei SS. Ilario e Taziano di Torre di Pordenone, si terrà la presentazione del libro “Bagliori di misericordia” di don Giosué Tosoni, parroco e docente di teologia del dialogo presso lo Studio teologico della diocesi di Concordia-Pordenone, dedicato ai tocchi di devozione a Maria scolpiti in Val d’Arzino. Continua intanto la messa in onda delle 11 video-conferenze da remoto da parte delle tv partner della manifestazione, prime fra tutte le emittenti del consorzio Corallo della Cei. Il palinsesto di ogni emittente è disponibile sul sito www.euro-eventi.it.