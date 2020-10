Dialogo interreligioso: 7° Forum G20. Le comunità di fede si interrogano su Covid, clima, disuguaglianze, sfide sociali

Si apre martedì 13 ottobre il 7° Forum interreligioso annuale del G20, riunione in formato virtuale che precede il G20 dei leader politici in Arabia Saudita. Al centro del confronto tra i leader delle grandi tradizioni religiose mondiali “le risposte a Covid, disuguaglianza, cambiamenti climatici e altre pressanti sfide per la società”. Il forum “cerca soluzioni globali collaborando con leader di pensiero religioso e rappresentanti politici”, spiegano gli organizzatori, “e invita i leader politici mondiali a includere attori religiosi nel processo di definizione delle politiche in vista del vertice dei leader a novembre, nonché a costruire una politica basata su valori condivisi di solidarietà, convivenza e rispetto”. L’evento del 13-17 ottobre è il “culmine di un processo di consultazione” che si è svolto in sei riunioni regionali nel corso dell’anno e ha coinvolto oltre 500 rappresentanti di organizzazioni religiose e di fede, responsabili politici internazionali e nazionali ed esperti. Da questi incontri sono emerse raccomandazioni che saranno presentate al forum interreligioso.