Papa Francesco: ricevuto in udienza il card. Pell

“Il Papa ha ricevuto oggi in udienza il cardinale George Pell e nel salutarlo lo ha ringraziato per la sua testimonianza”. Lo riferisce Vatican News, che ripercorre la vicenda processuale del 79enne porporato australiano, prefetto emerito della Segreteria per l’Economia, in carica dal 2014 al 2019, tornato nei giorni scorsi a Roma. Pell aveva lasciato il Vaticano nel luglio 2017 per affrontare il processo per abusi su minore. Papa Francesco gli aveva concesso un periodo di congedo per potersi difendere dalle accuse.