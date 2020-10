Brasile: Papa Francesco telefona a padre Julio Lancellotti, vicario per il popolo di strada, esprimendo vicinanza ai senzatetto

Papa Francesco ha chiamato al telefono, sabato scorso, padre Julio Lancellotti, vicario episcopale per la Pastorale del popolo di strada dell’arcidiocesi di San Paolo, per esprimere la sua vicinanza alla popolazione che vive in strada e senza una fissa dimora in questo periodo di pandemia.

In un’intervista al settimanale dell’arcidiocesi O São Paulo, padre Julio ha riferito che, alle 14.15, ha ricevuto una chiamata da un numero non identificato e, quando ha risposto, il Santo Padre si è presentato con semplicità: “Sono Papa Francesco”. E ha poi chiesto al sacerdote se preferiva parlare in spagnolo o in italiano.

Il Santo Padre ha poi riferito di aver visto le foto delle cure fornite ai senzatetto durante la pandemia, che sono state pubblicate di recente dai media vaticani. “Il Papa ha detto che ci accompagna con affetto, conosce le difficoltà che stiamo vivendo, di non scoraggiarci e, come Gesù, di stare con i poveri”, ha detto padre Lancellotti.

Francesco ha anche chiesto al sacerdote di trasmettere alla popolazione di strada il messaggio che li ama molto e li ha benedetti. “Il Papa è stato molto semplice e vicino, come se parlassimo tutti i giorni”, ha detto il vicario episcopale, commosso e sorpreso dalla chiamata. “Mi sono spaventato. Quando ha detto che era Papa Francesco, all’inizio ero incredulo”. Padre Lancellotti è stato più volte minacciato per la sua attività a fianco dei poveri e per le sue denunce contro la corruzione e il narcotraffico.