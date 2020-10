Dialogo interreligioso: 7° Forum G20. “Sfide mondiali senza precedenti”. Partecipano card. Ayuso Guixot e Comece

“Questo forum convoca la comunità religiosa globale proprio nel momento più opportuno, poiché il mondo deve affrontare una combinazione senza precedenti di sfide correlate”, ha affermato Cole Durham, presidente dell’Associazione G20 Interfaith Forum e fondatore dell’International Center for Law and Religion Studies. Nel programma emergono temi quali la collaborazione con i governi per combattere il razzismo e l’incitamento all’odio; migranti, rifugiati, donne e giovani; la schiavitù moderna e la tratta di esseri umani; la protezione del patrimonio religioso e culturale condiviso; il contrasto ai cambiamenti climatici. Un’intera giornata sarà dedicata alla pandemia Covid-19. Previsti gli interventi, tra gli altri, del patriarca ecumenico Bartolomeo, di Mohammad Al-Issa (segretario generale Lega musulmana mondiale), del card. Miguel Ángel Ayuso Guixot (presidente Pontificio Consiglio per il dialogo interreligioso), del rabbino capo Pinchas Goldschmidt (Conferenza dei rabbini europei), e della Commissione degli episcopati dell’Unione europea. Il programma completo e le sessioni in diretta sono disponibili su www.g20interfaith.org.