Diocesi: Ancona, il card. Bassetti chiuderà l’anno francescano venerdì 16 ottobre

Sarà il card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Cei, a chiudere ad Ancona l’anno francescano diocesano. Il porporato, infatti, interverrà ad Ancona venerdì 16 ottobre, alle ore 18, presso l’aula magna “Guido Bossi” del Polo “Alfredo Trifogli” di Montedago dell’Università politecnica della Marche, sul tema: “Mediterraneo, frontiera di pace”. Dell’anno francescano diocesano si è parlato, stamattina, in una conferenza stampa nel palazzo arcivescovile. Tra le iniziative svolte, l’arcivescovo di Ancona-Osimo, mons. Angelo Spina, ha ricordato, tra le altre, l’incontro con il filosofo Massimo Cacciari sul tema “L’erranza di San Francesco”, il convegno “L’acqua è vita: custodiamo il nostro mare,” “San Francesco e Giorgio La Pira: il Mediterraneo Grande Lago di pace per Città Vive”. Il 16 ottobre sarà presentata anche una app francescana, finanziata dalla Regione Marche, con i luoghi dove san Francesco è stato nelle Marche. L’evento con il card. Bassetti potrà essere seguito anche in diretta streaming sul sito dell’arcidiocesi di Ancona-Osimo.