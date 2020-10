Regno Unito: messaggio dei vescovi, “Papa offre una visione radicale di fratellanza umana e invita a combattere il razzismo”

(Londra) Una proposta a tutti i cittadini del Regno Unito perché raccolgano l’invito dell’enciclica di Papa Francesco “Fratelli tutti” a combattere il razzismo in tutte le sue manifestazioni. Arriva dalla Conferenza episcopale di Inghilterra e Galles all’inizio di “Hate Crime Awareness Week”, la settimana dedicata alla consapevolezza dei crimini d’odio, le violenze perpetrate contro un gruppo identificato sulla base dell’etnia, della religione e dell’orientamento sessuale. “Il Papa ci offre una visione radicale di fratellanza umana e ci invita a combattere il razzismo”, scrive il vescovo incaricato del settore migranti e rifugiati politici Paul McAleenan. “Negli ultimi anni la nostra stessa società britannica non è risultata immune a questo tipo di comportamento. Abbiamo assistito a un ritorno preoccupante dei crimini d’odio che prendono molte forme diverse come islamofobia, antisemitismo, odio verso migranti e rifugiati, ostilità verso comunità di nomadi e itineranti”. “Durante questa settimana dovremmo rinnovare il nostro impegno a combattere attivamente il razzismo in tutte le sue manifestazioni”, scrive ancora la Conferenza episcopale di Inghilterra e Galles.