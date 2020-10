Maltempo: Coldiretti, “in media 5 nubifragi al giorno da inizio mese”

“Cinque tempeste al giorno da inizio mese con ottobre 2020 che fa segnare 52 fenomeni metereologici estremi fra nubifragi, grandinate, tornado e bombe d’acqua che hanno provocato frane, esondazioni e vittime lungo la Penisola”. È quanto emerge da un’analisi della Coldiretti su dati dell’European Severe Weather Database (Eswd) in riferimento alla nuova ondata di maltempo su larga parte d’Italia.

“La nuova perturbazione si abbatte a macchia di leopardo sulle campagne dove – sottolinea l’associazione – è in pieno svolgimento la vendemmia ma anche la raccolta di mele, pere ed è iniziata quella delle olive e del riso, durante colpite dal maltempo con oltre 300 milioni di euro di danni nell’autunno 2020, tra mancati raccolti e strutture”.

“Le precipitazioni sempre più intense e frequenti con vere e proprie bombe d’acqua si abbattono su un territorio reso fragile dalla cementificazione e dall’abbandono con più di nove comuni su dieci a rischio per frane o alluvioni”, evidenzia Coldiretti, ricordando che “sono saliti a 7.275 i Comuni con parte del territorio in pericolo di dissesto idrogeologico, il 91,3% del totale ma la percentuale sale al 100% per Liguria sulla base dei dati Ispra”. “Il risultato è che – conclude l’associazione – sono 7 milioni gli italiani che vivono in aree a rischio frane, alluvioni ed esondazioni di fiumi in una situazione di incertezza determinata dall’andamento meteorologico che condiziona la vita e il lavoro”.