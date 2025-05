Salute e prevenzione: Croce Rossa, a Noto un evento per sostenere il progetto “Arcipelago sicuro”

Creare comunità più resilienti, migliorando la capacità di risposta della popolazione, diffondendo la pratica del primo soccorso e organizzando in modo più funzionale e strategico la presenza dei defibrillatori sul territorio. Questo l’obiettivo di “Arcipelago sicuro”, progetto che la Croce Rossa italiana intende sostenere attraverso il charity event in programma nella serata di oggi, 16 maggio, in Sicilia, a Noto (SR), appuntamento che vedrà la partecipazione del presidente nazionale della Croce Rossa italiana, Rosario Valastro. A condurre l’evento, Federica De Denaro, giornalista e conduttrice tv. Madrina d’eccezione l’attrice Michela Quattrociocche. A presiedere il comitato d’onore, Franca Mattiuzzo, vicepresidente Alessia Montani.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /