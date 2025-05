Diocesi: Nuoro, nel fine settimana ad Orgosolo “Con Antonia verso l’alba di un nuovo giorno” per adolescenti e giovani sardi

In occasione del 90° anniversario del martirio della beata Antonia Mesina, adolescenti e giovani della Sardegna parteciperanno nel fine settimana del 17 e 18 maggio all’evento “Con Antonia verso l’alba di un nuovo giorno” che si terrà a Orgosolo. A promuovere la due-giorni i sedicenni di Orgosolo, il gruppo “Sos edales de Antonia Mesina” dalla locale parrocchia San Pietro apostolo in unione con la diocesi di Nuoro, la Pastorale giovanile diocesana e il contributo del Comune di Orgosolo e del BIM Taloro. L’accoglienza è prevista per le 17 di domani in piazza Don Muntoni. Alle 19, nella chiesa di San Pietro, si terrà un incontro mentre alle 21 prenderà il via la processione eucaristica guidata dal vescovo Antonello Mura fino alla chiesa del Santissimo Salvatore. La serata proseguirà poi con l’intrattenimento proposto dal gruppo musicale “Novos Sonos” presso l’anfiteatro comunale. La mattinata di domenica di aprirà alle 8 con il pellegrinaggio dalla chiesa di San Pietro al luogo del martirio della beata Antonia (località Ovadduthai); qui mons. Corrado Melis, vescovo di Ozieri e delegato per la Pastorale giovanile regionale, presiederà la celebrazione eucaristica conclusiva.

