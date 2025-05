Lavoro: Lazio, un corso gratuito sul marketing turistico contro la disoccupazione

Dare una risposta concreta alla problematica della disoccupazione. Concorrere allo sviluppo di competenze in un settore dove l’impiego di nuove figure professionali è altamente richiesto come quello del turismo. Sono questi, infatti, gli obiettivi del corso gratuito promosso da Solco srl che lancia per giugno 2025 un percorso formativo volto all’avviamento al lavoro che si rivolge, in particolare, ai giovani o adulti disoccupati o inoccupati residenti o domiciliati nel Lazio. Il corso, si colloca nell’ambito del Progetto “Confluenze”, finanziato dalla Regione Lazio e Fse+21-27, realizzato in collaborazione con l’Ente Bilaterale del Turismo (Ebtl) con l’obiettivo specifico di “Promuovere la parità di accesso e di completamento di un’istruzione e una formazione inclusive e di qualità, in particolare per i gruppi svantaggiati” e per mezzo di un’azione mirata al collocamento lavorativo. Un team di docenti ed esperti accompagnerà i partecipanti in un ciclo intensivo di lezioni (di 140 ore in aula), fornendo loro gli strumenti essenziali per entrare con sicurezza nel mondo del marketing turistico, esplorandone i diversi aspetti Dalla teoria alla pratica. Il corso, nello specifico, prevede anche 120 ore di stage curriculare e il rilascio di un attestato di partecipazione.

