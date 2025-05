Diritti bambine e ragazze: Terre des Hommes, giovedì 22 maggio a Roma “Stand Up for Girls!”

Dopo tre edizioni di successo a Milano, Terre des Hommes presenta nella Capitale “Stand Up for Girls!”, l’evento che invita a ripartire dai diritti delle bambine e delle ragazze per costruire una società più equa e consapevole. L’appuntamento è fissato per giovedì 22 maggio alle ore 18, presso il Teatro Nazionale in Via del Viminale 51.

Organizzato nell’ambito della campagna indifesa di Terre des Hommes, “Stand Up for Girls!” tornerà ad essere un momento speciale in cui riflettere e trovare ispirazione, attraverso gli short talk curati da speaker provenienti dal mondo dello spettacolo, della cultura e dello sport, allo scopo di offrire nuovi spunti sulle questioni di genere.

Sul palco di “Stand Up for Girls!” – che quest’anno sarà condotto dall’attrice Laura Locatelli – si alterneranno: Maria Grazia Angeletti, direttrice artistica della scuola di danza di Cisterna di Latina “Mga Studios” e coreografa; Takoua Ben Mohamed, graphic journalist e socia-fondatrice di Bm Entertainment, con una sessione di live drawing; Aurora Caporossi, fondatrice di Animenta e Comestai; Espérance Hakuzwimana, scrittrice; Lorenzo Maragoni, campione mondiale di poetry slam; Giulia Mei, cantautrice, con un’esibizione musicale live; Valentina Melis, attrice, conduttrice e attivista, e Laura Sgrò, avvocato e scrittrice.

“Le cronache quotidiane ci dimostrano quanto stereotipi e violenza di genere siano ancora radicati tra le giovani generazioni. Con questa quarta edizione di Stand Up for Girls! ci rivolgiamo direttamente a loro, ragazze e ragazzi, offrendo storie di riscatto, consapevolezza e pari opportunità – afferma Paolo Ferrara, direttore generale di Terre des Hommes Italia -. Il nostro auspicio è che le voci sul palco possano essere fonte di ispirazione, per offrire a ragazze e ragazzi nuovi modelli, nuovi linguaggi e una nuova prospettiva sulla questione di genere. Siamo grati a tutti gli speaker che hanno scelto di esserci e di alzare la voce insieme a noi per i diritti delle bambine e delle ragazze”.

L’iniziativa si inserisce nel programma ufficiale del Festival dello sviluppo sostenibile, promosso dall’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (ASviS), che costituisce da anni un’importante occasione di sensibilizzazione sugli Obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, rivolta a cittadini, imprese, istituzioni e giovani generazioni.

“Stand Up for Girls!” è aperto alle classi delle scuole superiori di Roma e a tutte le persone interessate a cambiare il proprio punto di vista sugli stereotipi di genere. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. Per registrarsi, cliccare qui.

L’edizione romana di “Stand Up for Girls!” avrà come main partner Acea e sarà realizzata in partnership con AssoDanza Italia.

