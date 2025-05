Brasile: card. Miglio (emerito Cagliari) domenica ordinerà vescovo mons. Spiga nella diocesi di Grajau

Sarà ordinato vescovo nella cattedrale della diocesi di Grajaú, nello Stato brasiliano del Maranhão mons. Giuseppe Spiga (nato a Serramanna 52 anni fa). Ad imporre le mani il card. Arrigo Miglio domenica 18 maggio, alle 22 ora italiana. Al nuovo vescovo sono giunti gli auguri di papa Leone XIV: “A S. Ecc. mons. Josè Spiga. Dio Ti benedica nel ministero episcopale, sii sempre un buon pastore vicino al tuo popolo. Leone PP. XIV”. L’autografo pontificio gli è stato recapitato da card. Miglio. Il ministero di mons. Spiga è iniziato nel 2009, quando, dopo dieci anni di ministero sacerdotale nelle parrocchie della diocesi di Cagliari con delega di responsabile diocesano della pastorale sociale e il lavoro, ha raggiunto lo stato del Maranao per fare il missionario “fidei donum”. E’ stato rettore del seminario vescovile, vicario generale, direttore amministrativo presso Facoltà Cattolica del Maranhão, vice coordinatore del Consiglio Missionario Regionale, giudice presso il Tribunale Ecclesiastico Regionale del Maranhão in São Luis , coordinatore dei missionari fidei donum italiani in Brasile.

La Diocesi di Grajaú (337 mila battezzati su 479 mila abitanti) si estende per circa 40.000 chilometri quadrati e comprende numerose realtà rurali, a volte isolate, che necessitano di accompagnamento spirituale e sostegno pastorale. “Mi sento parte di questa Chiesa e di questo popolo – dice mons. Spiga – senza dimenticare le origini sia umane sua ecclesiali della diocesi che mi ha inviato. Ho sempre dato tutto me stesso, amando chi la Chiesa mi ha affidato, sia in Sardegna e ancor più in Brasile. Ho ricevuto molto più di quello che ho dato. Il popolo brasiliano mi ha confermato nella semplicità, mi ha fortificato nella pazienza, mi ha mostrato la santità di vita fatta di piccole cose e di grandi speranze. Il programma ora è quello di essere buon pastore che sa accogliere, ascoltare, guidare con affetto tutte e tutti con carità pastorale, stando tra la gente e con la gente”. “La nomina di mons. Giuseppe Spiga rappresenta un invito a sostenerlo con la preghiera, l’amicizia e il concreto aiuto che definiremo insieme. Allo stesso tempo – ha detto l’arcivescovo di Cagliari mons. Giuseppe Baturi – richiama la Chiesa di Cagliari alla sua naturale vocazione missionaria, esortandola ad ampliare con decisione il proprio orizzonte, in continuità con l’impegno già portato avanti da anni, segno vivo della sua missione universale”.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /