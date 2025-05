Chiese laziali: domani all’Oasi di Greccio gli “Esercizi di laicità” su “Comunità cristiana. Speranza e profezia”

Sono in programma per la giornata di domani, sabato 17 maggio, dalle 9.30 alle 18.30 presso l’Oasi di Greccio gli “Esercizi di laicità” promossi e organizzati dalla Commissione per il Laicato della Conferenza episcopale laziale dal titolo “Comunità cristiana. Speranza e profezia”. L’intento – si legge in un comunicato – è di porre l’attenzione su dieci buone prassi per cui le comunità diocesane e parrocchiali del Lazio costituiscono esperienze di speranza e di profezia per tutti.

Alla giornata sono stati invitati a partecipare i laici provenienti dalle diocesi del Lazio, in particolare dalle Aggregazioni laicali presenti in Regione, dalle varie esperienze di laicato intra-ecclesiale, dai Consigli pastorali parrocchiali e diocesani, con i presbiteri e le religiose che sono delegati o assistenti diocesani per il laicato e i referenti del Sinodo locali.

Dopo l’introduzione del vescovo presidente, mons. Luigi Vari, arcivescovo di Gaeta, interverranno mons. Vito Piccinonna, vescovo di Rieti; i coniugi Giuseppe Irace, delegato alla Settimana sociale di Trieste – segretario di “Per le persone e la comunità”, e Anna Pellegrino, educatrice Acer dell’Arcidiocesi di Napoli, e suor Francesca Zambelli, francescana di S. Filippa Mareri. Modererà l’incontro Maria Graziano, incaricata della Commissione.

Il dialogo introduttivo predisporrà i partecipanti ai dieci “esercizi” previsti nel pomeriggio: in ognuno di essi lo scambio di buone prassi pastorali sarà promosso dalla testimonianza di responsabili di diocesi e aggregazioni laicali della Regione. In contemporanea con gli “esercizi” pomeridiani si svolgerà anche il secondo incontro dei responsabili regionali delle aggregazioni laicali. La Commissione per il Laicato della Cel è pronta a confrontarsi con quasi cinquanta aggregazioni laicali – cammini ecclesiali operanti nelle Chiese locali, sul tema “Il consiglio pastorale, tra il dire e il fare”. La Commissione raccoglierà il contributo che le aggregazioni e i cammini ecclesiali della regione, con il proprio carisma e il loro stile, offrono agli organismi di partecipazione, in particolare al Consiglio pastorale diocesano e parrocchiale.

