Vita Pastorale: disponibile il numero di ottobre 2023. Interviste e approfondimenti sul Sinodo

È disponibile in edicola il numero di ottobre 2023 di Vita Pastorale. Diversi i temi proposti in questa edizione. Il nuovo corso del Sinodo con un’intervista al card. Mario Grech di Dario Vitali. L’articolo “Un Sinodo che non va ‘silenziato’ o ‘bucato’ di Antonio Sciortino. L’accesso al lavoro va garantito a tutti con un contributo di Francesco Occhetta, “Tutti sulla stessa barca. No all’autonomia differenziata” di don Luigi Ciotti, “Il Dio ignoto” di Rosanna Virgili. “Cammini sinodale: una vera mappa pastorale per la Chiesa italiana” a cura di mons. Erio Castellucci. “Il Consiglio dei giovani del Mediterraneo. Rondini verso primavera” di Gianluca Marchetti e “Fondazione Fratelli tutti. Un’unica famiglia umana”, intervista al card. Mauro Gambetti di Antonio Sciortino. Sarà presente anche un dossier su “La Chiesa che vogliamo. Appunti sul Sinodo”, con interventi di Andrea Riccardi, Franco Garelli, Leonardo Becchetti, Gian Carlo Caselli, Giuseppe Notarstefano, Emiliano Manfredonia.