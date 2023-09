Settimanali diocesani: Lazio, Costantino Coros nuovo delegato regionale della Fisc

Costantino Coros, coordinatore di Lazio Sette, è il nuovo delegato regionale della Federazione italiana settimanali cattolici (Fisc) per il Lazio. Succede ad Angelo Zema, direttore di Romasette.it, che ha ricoperto l’incarico per quattro anni ed era già stato delegato regionale dal 2007 al 2013. Ad eleggere Coros, nella giornata di oggi, giovedì 28 settembre, i responsabili delle testate aderenti alla Fisc nel Lazio nel corso della riunione della delegazione regionale a Fiuggi (presso il centro pastorale della diocesi di Anagni-Alatri) in vista dell’assemblea nazionale elettiva di fine novembre. Coros, 56 anni, è dall’ottobre 2017 coordinatore del settimanale Lazio Sette, dorso domenicale di Avvenire, che racconta la vita di dieci Chiese locali con uno sguardo attento anche alle altre realtà ecclesiali del territorio ed alle diverse dimensioni sociali, economiche, culturali ed istituzionali della regione.

Sei le testate aderenti alla Fisc nel Lazio: oltre a Lazio Sette e alle due testate online Romasette.it (diocesi di Roma) e Frontiera (Rieti), i mensili Millestrade (Albano), Chiesa Pontina (Latina-Terracina-Sezze-Priverno) e Vita della diocesi di Viterbo. All’assemblea della delegazione del Lazio ha partecipato il presidente nazionale della Fisc, Mauro Ungaro.