Papa Francesco: riceve in udienza il primo ministro del Portogallo

(Foto Vatican Media/SIR)

È durato circa 50 minuti il colloquio privato del Papa con il primo ministro della Repubblica di Portogallo, António Luís Santos da Costa, il quale, successivamente, si è incontrato con il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato, accompagnato da mons. Paul Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni internazionali. “Durante i cordiali colloqui in Segreteria di Stato – informa la Sala Stampa della Santa Sede – è stata apprezzata l’efficace collaborazione nell’organizzazione della Giornata mondiale della gioventù e della visita che Sua Santità ha compiuto in Portogallo dal 2 al 6 agosto 2023”. “Ci si è poi soffermati sul positivo contributo della Chiesa alla società portoghese nell’attuale contesto socio-politico e su alcune questioni di interesse comune”, si legge ancora nella nota: “Nel prosieguo dei colloqui, c’è stato uno scambio di vedute sulla situazione internazionale, con particolare attenzione alle conseguenze della guerra in Ucraina e il fenomeno delle migrazioni”.