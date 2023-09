Tempo del Creato: Ferrara, visita guidata nel Bosco di Porporana

Sabato 30 settembre nell’arcidiocesi di Ferrara si conclude il Tempo del Creato. E si svolgerà una visita alla scoperta del Bosco vecchio e del Bosco nuovo di Porporana, tra gli alberi centenari e alberi nuovi di recente piantumazione, un progetto per preservare il patrimonio naturalistico del bosco tutelando le specie protette. La visita sarà guidata dai volontari di Area (Associazione recupero essenze autoctone), e in collaborazione con Masci Ferrara. Il ritrovo sarà alle 17 ai piedi dell’argine del Po alla fine di via Palantone. A conclusione, un momento di festa comunitaria a Salvatonica. In caso di maltempo l’iniziativa sarà sospesa. Le iniziative sono state organizzate dall’Ufficio diocesano per la Salvaguardia del Creato, guidato da don Francesco Viali, assieme al Circolo diocesano “Laudato si’”. “‘Ricordiamo, infine, che c’è tempo fino al 15 ottobre nella Cappella dei Sacchi del duomo di Comacchio è possibile visitare la mostra collettiva dal titolo ‘Che la Giustizia e la Pace scorrano’ – si legge in una nota –. Le opere esposte sono frutto della riflessione di diversi artisti comacchiesi e, in generale, del territorio del Delta sul tema dell’anno e vogliono offrire ai visitatori spunti di approfondimento sull’urgenza di affrontare il problema dei cambiamenti climatici, di prenderci cura di ‘sorella acqua’ e della ‘nostra madre terra’”.