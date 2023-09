Diocesi: Savona, mons. Marino presiede domani la messa per la Polizia e il 2 ottobre per la Guardia di Finanza

Venerdì 29 settembre, alle 9.30 nella cattedrale Nostra Signora Assunta di Savona, il vescovo Calogero Marino presiederà la messa per la Polizia di Stato, nel giorno in cui la Chiesa cattolica festeggia il suo patrono san Michele arcangelo. Lunedì 2 ottobre, memoria liturgica dei Santi Angeli custodi, alle 10 nel santuario Nostra Signora di Misericordia, mons. Marino celebrerà invece la messa per la Guardia di Finanza, il cui patrono è san Matteo apostolo ed evangelista, la cui festa liturgica cade il 21 settembre.