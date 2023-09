Pontificia Università Santa Croce: Roma, il 3 ottobre apertura dell’anno accademico

È in programma per la mattinata di martedì 3 ottobre l’inaugurazione dell’anno accademico 2023/2024 della Pontificia Università della Santa Croce, il 39º di attività. Alle 9.30, verrà celebrata la santa messa dello Spirito Santo nella basilica di Sant’Apollinare. Alle 11, poi, in aula magna, si terrà il solenne Atto accademico, presieduto dal Gran Cancelliere e Prelato dell’Opus Dei, mons. Fernando Ocáriz. La lezione inaugurale sarà tenuta dal rev. prof. Pablo Gefaell, della Facoltà di Diritto canonico, sul tema “Oriente e Occidente nell’insegnamento del Diritto canonico”.