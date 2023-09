Diocesi: Ac Fidenza, si apre il nuovo anno associativo con una festa nella parrocchia di San Giuliano Piacentino

La parrocchia di San Giuliano Piacentino ospiterà la festa di apertura del nuovo anno associativo dell’Azione Cattolica della diocesi di Fidenza. La giornata, sul tema “Chi ha toccato le mie vesti?” (Mc 5,21-43) sarà aperta dalla messa delle 11.15; seguirà il pranzo comunitario e nel pomeriggio incontri e attività divise per settore. Per i più giovani la proiezione delle foto dei campi estivi, mentre per il settore adulti avrà luogo un dialogo sul loro ruolo all’interno della società e nella Chiesa tenendo conto delle fragilità di questo momento storico ma anche delle risorse che possono mettere in campo. Ne parleranno insieme don Stefano Bianchi, Assistente diocesano del Settore adulti, e Gianandrea Borelli, psicologo e coordinatore del Centro per le famiglie – Asp Distretto di Fidenza. Chiuderà la giornata un momento di preghiera assieme al vescovo mons. Ovidio Vezzoli.