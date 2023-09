Sinodo: 5 religiose parteciperanno alla prima sessione in rappresentanza della Uisg

In rappresentanza dell’Unione internazionale delle superiore generali (Uisg) e delle sue 2.000 Congregazioni affiliate, che a loro volta rappresentano più di 600.000 religiose in tutto il mondo, 5 religiose parteciperanno alla prima sessione del Sinodo 2021-2024, dal tema “Per una Chiesa sinodale: Comunione, partecipazione e missione”, che si svolgerà nel mese di ottobre a Roma. I rappresentanti che parteciperanno al processo sinodale come membri a pieno titolo sono: la presidente Mary Barron; la segretaria esecutiva Patricia Murray; Elizabeth Mary Davis; Elysée Izerimana; Maria Nirmalini. “Rispondiamo con gioia all’invito di Papa Francesco a partecipare al Sinodo dei vescovi e a impegnarci nel cammino ecclesiale del Sinodo su comunione, partecipazione e missione – ha detto Barron –. Siamo convinte che la vita religiosa, con la sua esperienza di vita e discernimento comunitario, possa aiutare la Chiesa a raggiungere e vivere questa conversione sinodale”. “È stata per me un’enorme e splendida sorpresa, venire a sapere di essere stata scelta per partecipare al Sinodo sulla sinodalità”, racconta suor Maria Nirmalini. “La considero come un invito a partecipare a questo viaggio incredibile di cammino collettivo, in comunione, partecipazione e missione con tutto il Suo popolo”. La Uisg ha “voluto mettersi in ascolto delle voci dei suoi membri, che sono testimoni diretti di quanto avviene nel nostro mondo attuale; attraverso le risposte sinodali che abbiamo ricevuto, nonché grazie alla sintesi che anche noi abbiamo contribuito a delineare, insieme alla nostra controparte maschile, l’Unione dei Superiori generali, riteniamo di poter rappresentare efficacemente questo aspetto così importante della vita della Chiesa, che influenza le vite di moltissime persone”.