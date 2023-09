Chiese Nordest: sabato a Verona il convegno sulla liturgia “Ritrovare forza dall’Eucaristia”

Come le Chiese locali possono – anche dopo la pandemia – ritrovare forza e vigore dall’Eucaristia? Quali strumenti e quali percorsi per ritrovare la centralità della liturgia nella vita cristiana? A queste e altre domande intende rispondere il convegno triveneto sulla liturgia sul tema “Ritrovare forza dall’Eucaristia”, che dopo la fase diocesana svoltasi lo scorso 20 maggio, culmina ora nella fase triveneta in programma nella giornata di sabato 30 settembre 2023. Circa 750 delegati delle 15 diocesi del Triveneto (che comprendono le Regioni civili di Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia) si ritroveranno a Verona per vivere una particolare esperienza ecclesiale. Il convegno, infatti, organizzato dalla Commissione triveneta per la liturgia, sarà vissuto sperimentando diversi linguaggi e momenti: quello della preghiera, quello dell’ascolto e della meditazione, quello dell’incontro con la bellezza nella forma dell’arte e della musica, quello della condivisione del pasto e della carità, per arrivare all’apice della celebrazione eucaristica nel pomeriggio.

La riflessione sul tema della liturgia s’intreccia con il Cammino sinodale della Chiesa italiana e con i singoli cammini diocesani e nasce come necessità di rivitalizzare e riqualificare la liturgia nel suo essere celebrazione del popolo di Dio, valorizzandone la cura, la forma e la reale partecipazione. Il percorso-esperienza di sabato 30 settembre prenderà il via alle 9.30 quando nella basilica di San Zeno di Verona si ritroveranno i delegati delle 15 diocesi del Nordest insieme ai loro vescovi. Al momento di apertura e ai saluti seguirà l’ascolto della Parola di Dio seguita dalla prima riflessione proposta da mons. Gianmarco Busca, vescovo di Mantova e presidente della Commissione episcopale per la liturgia della Cei, sul tema “L’ascolto liturgico della Parola di Dio”. Seguirà un momento musicale offerto dall’Orchestra di Padova e del Veneto con tre sonate da chiesa di Mozart. I delegati durante il tempo del pranzo potranno contribuire con un’offerta a sostegno del progetto della Caritas di Verona: “Prima i bambini. Dona scuola, cultura e sport per contrastare la povertà educativa”. La colletta raccolta sarà poi portata all’altare durante la presentazione dei doni nella messa conclusiva e punto di arrivo dell’intero convegno, in cattedrale. Nel pomeriggio i lavori proseguiranno proprio ina cattedrale, dove per l’occasione sarà esposto il più antico libro liturgico cristiano esistente – il manoscritto LXXXV (olim 80), noto come Sacramentario veronese o leonino, risalente probabilmente al primo quarto del VII secolo, custodito nella biblioteca capitolare di Verona. Il secondo momento di riflessione sul tema “I linguaggi dell’Eucaristia” vedrà le voci di mons. Gianmarco Busca e di suor Elena Massimi, religiosa delle Figlie di Maria Ausiliatrice, docente di liturgia all’Auxilium e all’Istituto di Liturgia pastorale, nonché presidente dell’Associazione professori di Liturgia. Sarà l’occasione per rileggere il lavoro svolto dai delegati nella fase diocesana e per offrire spunti per un rilancio pastorale del tema della giornata. La giornata si concluderà con la solenne concelebrazione eucaristica presieduta, con inizio alle 17, dal patriarca di Venezia e presidente della Conferenza episcopale del Triveneto, mons. Francesco Moraglia.