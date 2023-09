Diocesi: Ragusa, da ottobre il Percorso di formazione alla vita cristiana

Prenderà il via a ottobre il Percorso di formazione alla vita cristiana, un itinerario di studio che rinnova quella che per tanti anni è stata la Scuola di teologia per i laici. È stato voluto dal vescovo di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa.

Il Percorso di formazione alla vita cristiana della diocesi di Ragusa è aperto a tutti e, in particolare modo, si rivolge ai candidati ai ministeri istituiti di lettore, accolito e catechista. Si rivolge anche ai candidati al ministero straordinario dell’Eucarestia per i quali si suggerisce la partecipazione almeno al primo blocco di lezioni del primo anno. Vuole offrire, in maniera semplice, strutturata e organizzata, l’approfondimento della conoscenza della dottrina cristiana a partire dal Concilio Vaticano II e dagli ultimi documenti magistrali seguendo gli ambiti specifici della teologia cristiana.

Il Percorso si svilupperà in un biennio diviso in sei blocchi con lezioni settimanali di quattro ore (di 40 minuti ciascuna) e si svolgerà, compatibilmente con le iscrizioni che perverranno, in tutti i comuni della diocesi. Le iscrizioni devono pervenire entro il 15 settembre, accompagnate da una lettera di presentazione del parroco. La frequenza al Percorso è obbligatoria e, al termine di alcune verifiche, verrà rilasciato un attestato.

Il Percorso proposto parte dalla conoscenza e dalla natura della Chiesa, per prendere consapevolezza di essere Chiesa: una comunità che ascolta la Parola rivelata e di essa si nutre, che prega e celebra i Sacramenti, che vive nel mondo di oggi e testimonia nell’oggi dell’uomo il compiersi del Regno dei cieli.

“Con l’inizio del nuovo anno pastorale – ha annunciato il vescovo – prende il via in diocesi il Percorso di formazione alla vita cristiana, indirizzato a tutti coloro che desiderano approfondire i contenuti fondamentali della fede e, in modo particolare, a coloro che, all’interno delle parrocchie, svolgono un servizio ecclesiale: catechisti, educatori e animatori della pastorale giovanile, familiare e degli adulti, operatori della carità, responsabili della preparazione al Battesimo, animatori della liturgia. Il percorso, pensato per favorire l’incontro con il Signore Gesù in vista di una adesione di fede più consapevole e più coerente, si propone di formare ad una vita cristiana adulta e ad una fede alimenta assiduamente nell’ascolto della Parola di Dio, nella vita sacramentale e nella preghiera, consapevole e motivata, operosa e concreta, fervida di esperienza ecclesiale e di impegno missionario, sollecita del mondo e protesa all’eternità”.

Per ogni ulteriore informazione ci si può rivolgere al sacerdote Salvatore Puglisi (3200944444) o alla segreteria del Vescovado (0932646400). Contatti anche attraverso email (percorsoformazione@diocesidiragusa.it) o il sito web www.diocesidiragusa.it.