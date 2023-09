Diocesi: Saluzzo, da stasera convegno pastorale “Quale Chiesa? Lasciamoci interrogare dal Signore”

“Quale Chiesa? Lasciamoci interrogare dal Signore”. Questo il titolo del convegno pastorale diocesano che prenderà il via nella serata di oggi, giovedì 28 settembre, nel duomo di Saluzzo. Alle 20.45 a parlare di “Contesti nuovi, nuove ministerialità” sarà Andrea Toniolo, preside della Facoltà Teologica di Padova. Domani, alla stessa ora, sarà vescovo di Savona, mons. Calogero Marino, a proporre una riflessione su “Quale Chiesa?”. Infine sabato, dalle 9.30 alle 12 e dalle 15 alle 18, adorazione eucaristica presso la Comunità Cenacolo.

“Il processo avviato in diocesi – ha sottolineato il Coordinamento diocesano di pastorale – ci ha portato alla definizione di 12 fraternità pastorali che costituiscono un punto chiaro dell’organizzazione diocesana e altrettanti spazi di azione pastorale. Inoltre, a conclusione della visita pastorale, siamo invitati a costituire, entro il 31 dicembre, i Consigli pastorali di fraternità con lo scopo di favorire la collaborazione e l’unità pastorale tra le parrocchie. Ma una pastorale in conversione missionaria, capace di misurarsi con le nuove sfide e di rimodularsi necessita il coinvolgimento ampio di tutti coloro che sono coinvolti nell’azione pastorale oltre ai sacerdoti”. “Ecco allora l’importanza della formazione ai ministeri laicali avviata l’anno scorso e l’urgenza di promuovere e valorizzare sempre più una ministerialità plurale e condivisa”, ha proseguito il Coordinamento diocesano di pastorale, evidenziando che “a partire dal convegno di settembre siamo quindi invitati a riflettere su quale Chiesa sia possibile per la nostra diocesi, come strutturare i cammini delle e nelle fraternità pastorali e, nei contesti nuovi in cui viviamo, quali ministeri promuovere”.