Tv2000: in diretta il Concistoro per la creazione di 21 nuovi cardinali e la veglia ecumenica per il Sinodo

Tv2000 trasmette, sabato 30 settembre, alle 10, in diretta dalla basilica di San Pietro, il Concistoro presieduto da Papa Francesco per la creazione di 21 nuovi cardinali. Nel pomeriggio lo speciale del “Diario di Papa Francesco” introduce dalle 17.30 la diretta della Veglia ecumenica di preghiera presieduta in piazza San Pietro dal Papa per affidare a Dio i lavori del Sinodo. L’iniziativa, aperta a tutti, è promossa e animata dalla Comunità di Taizé. Si intitola “Together – Raduno del Popolo di Dio” ed è in collaborazione con la diocesi di Roma, la Segreteria generale del Sinodo, il Dicastero per la Promozione dell’Unità dei cristiani, il Dicastero per i laici, la famiglia e la vita, oltre a una cinquantina di realtà associative ecclesiali ed ecumeniche.