Papa Francesco: Bruni, a Primavalle per “uno scambio” con i 35 preti del territorio della prefettura

(Foto Vatican Media/SIR)

“Questo pomeriggio, poco dopo le 16, Papa Francesco si è diretto alla parrocchia di Santa Maria della Salute a Primavalle, dove è stato accolto dal vicegerente per la diocesi di Roma, dal parroco e dal viceparroco, per avere uno scambio con i circa 35 preti del territorio della prefettura”. A comunicarlo ai giornalisti è il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matte Bruni, rendendo noto che al termine dell’incontro a porte chiuse, poco dopo le 18, il Santo Padre ha fatto rientro in Vaticano. Si è trattato, quindi, di un vero e proprio blitz a sorpresa del Papa nella parrocchia della periferia a nord ovest della Capitale dove dove è stata massacrata a coltellate Michelle Causo. Tornando dal viaggio in Mongolia, Bergoglio aveva rivelato di essere rimasto colpito dagli episodi di cronaca riguardanti la violenza giovanile, come nel caso di Caivano. “Dobbiamo interloquire con le periferie e i governi devono fare la giustizia sociale vera, la vera giustizia sociale, con le diverse periferie sociali e anche con le periferie ideologiche andare ad interloquire, perché tante volte è qualche squisita periferia ideologica quella che provoca le periferie sociali”, le sue parole: “Il mondo delle periferie non è facile”.