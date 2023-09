Aborto: in libreria “La voce delle donne” dalle storie raccolte dal numero verde della Comunità Papa Giovanni XXIII

Cosa si sa delle ragioni che inducono oggi una donna a pensare di abortire? Della solitudine e del dolore che prova di fronte a questa drammatica scelta? Di quali condizionamenti subisce? Esce il 29 settembre 2023 in libreria e in ebook un libro che cerca di rispondere a queste domande: “La voce delle donne. Cosa si nasconde dietro la richiesta ‘Voglio abortire’”, Sempre Editore.

L’autrice, Miriam Granito, che da anni collabora con il numero verde della Comunità Papa Giovanni XXIII (800 035 036), conduce in questo mondo sommerso, dando voce alle storie di queste donne, e di altre donne che si mettono al loro fianco, offrendo il proprio aiuto. Alcune delle vicende sono raccontate direttamente dalle protagoniste, protette dall’anonimato, e rivelano un mondo di pressioni, condizionamenti, altre volte indifferenza e solitudine nell’affrontare una scelta drammatica. Altre storie sono narrate dalle volontarie che scelgono ogni giorno di affiancare le donne, con delicatezza e rispetto, senza limiti di orario, creando legami che spesso rimangono nel tempo. Storie dall’esito diverso, ma ugualmente importanti per fare luce su quelle zone d’ombra che circondano il tema dell’aborto. “Credo sia importante raccontare queste storie perché il dolore che reca un aborto è un dolore muto, nascosto, non ascoltato”, scrive l’autrice. “Un numero di telefono, un massaggio Whatsapp, possono rappresentare uno spiraglio attraverso cui far emergere questo dolore e spezzare la solitudine. Scorrendo le pagine del libro si scopre così che dietro l’aborto c’è una scelta individuale, ma anche una responsabilità collettiva. E ci si chiede: dov’è la libertà?”. L’autrice ha deciso di devolvere il ricavato del libro all’aiuto delle donne in difficoltà a portare avanti la gravidanza.