Tempo del Creato: Mlac San Benedetto del Tronto, sabato lettura della Laudato si’ in piazza S. Pio X

Il Movimento Lavoratori di Azione Cattolica (Mlac) della diocesi di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto, insieme a tutta l’Azione Cattolica diocesana, ripropone una nuova edizione di “La Laudato si’ in città”, in alcuni luoghi della città e della diocesi: aree oggi al centro del dibattito urbanistico e oggetto di scelte che riguardano il futuro di questa città e di tutto il paesaggio urbano anche limitrofo. Il primo evento è sabato 30 settembre alle 17:00 nella piazza di S. Pio X, di fronte l’area Brancadoro.

In particolare – viene spiegato in una nota – in questo mese dedicato al Tempo del Creato da tutta la Chiesa, il Mlac riparte proprio dalle parole della Laudato si’ e dall’essere presenti sul territorio, per un appello a tutte le persone di buona volontà affinché agiscano in base al bene comune sulla società e sulla natura, in questo tempo in cui vediamo anche come gli effetti dei cambiamenti climatici ci colpiscono tutti ma soprattutto i più fragili. Un tema urgente tanto che Papa Francesco ha annunciato che il 4 ottobre, uscirà una sorta di aggiornamento della Laudato si’ e ha annunciato il nome dell’Esortazione “Laudate Deum”, per “uno sguardo a quello che è successo e dire cosa bisogna fare”, ha detto. Accogliamo l’invito del Papa a guardare a ciò che sta accadendo alla nostra casa comune la Terra e a impegnarci per risanare la nostra casa comune, la linea indicata da Papa Francesco ci esorta infatti a “decidere di trasformare i nostri cuori, i nostri stili di vita e le politiche pubbliche che governano le nostre società”.

L’evento, aperto a tutti, potrà essere seguito in streaming sulla pagina Instagram dell’Azione Cattolica di San Benedetto.