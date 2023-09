Ciclismo: il 1° ottobre a Vieste il Campionato nazionale strada Csi 2023

(foto Csi)

È in programma per domenica 1° ottobre, a Vieste, il Campionato nazionale strada Csi 2023 che vedrà 200 ciclisti impegnati nella manifestazione ciclistica amatoriale organizzata dall’associazione Cicloamatori Vieste e valida come ultima prova del Campionato regionale Puglia Csi Strada, Trofeo Sant’Antonio – Memorial Michele Notarangelo. Alle 9.30 partenza delle categorie Élite Sport, Master 1, Master 2, Master 3, Master 4. Alle 9.35 partenza delle categorie Master 5, Master 6, Master 7, Master 8 e Donne. Il primo di ciascuna categoria arrivato al traguardo vestirà la maglia di campione nazionale. Sono 11 le Regioni Csi rappresentate dalle società ciclistiche iscritte: Puglia, Campania, Calabria, Basilicata, Molise, Lazio, Abruzzo, Marche, Umbria, Emilia-Romagna e Lombardia. I corridori si misureranno lungo un circuito di 21 km con 3 brevi salite da ripetere 3 volte. La prima di 900 metri subito dopo il via ufficiale con pendenza media del 6%, un secondo strappo di 700 metri con pendenza media del 5%, l’ultimo di 700 metri con pendenza media del 2%. Attesi alla manifestazione Marco Calogiuri, vicepresidente nazionale del Csi, Ivano Rolli, presidente comitato regionale Csi Puglia, Biagio Nicola Saccoccio, responsabile Commissione tecnica nazionale ciclismo, Antonino Anzivino, presidente comitato provinciale Csi Foggia, e i delegati tecnici del ciclismo Csi Puglia.