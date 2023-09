Papa a Marsiglia: conferenza stampa aereo, “non possiamo mandare indietro i migranti come fossero una pallina da ping pong”

(Foto Vatican Media/SIR)

“Non possiamo mandare indietro i migranti come fossero una pallina da ping pong”. Lo ha detto il Papa, nella conferenza stampa sul volo di ritorno da Marsiglia, in cui è tornato a ribadire che “i migranti vanno accolti, accompagnati, promossi e integrati”: “Se tu non puoi integrarlo nel tuo Paese, accompagnalo e integralo nel suo Paese, ma non lasciarlo nelle mani di questi crudeli trafficanti di persone”. “Il dramma dei migranti è questo oggi: che noi li mandiamo indietro e cadono nelle mani di questi disgraziati che fanno tanto male”, ha detto il Papa: “Li vendono, li sfruttano. Quella gente cerca di uscire. Ci sono alcuni gruppi di persone che si dedicano a salvare gente nel mare. Ho invitato uno di loro a partecipare al Sinodo, uno che è il capo di Mediterranea Saving Humans. Loro ti raccontano delle storie terribili”.